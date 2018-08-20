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понедельник, 20 августа, 2018, 10:08 Общество
На Херсонщине зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

На днях в Херсонской области было зафиксировано два случая африканской чумы свиней (АЧС).

Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Оба случая были зарегистрированы 12 августа в личных крестьянских хозяйствах Олешковского района.

В первом случае речь идет о селе Солонцы Правые, во втором – о городе Алешки.

«В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», – заверили в Госпродпотребслужбе.

С начала года в Украине зарегистрировано уже около сотни случаев АЧС.
АЧСХерсонская областьсвиньиЧумановости Украины
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2018-08-20 10:47 :48