Митрополит Антоний рассказал, когда Украина может получить Томос

Украинская православная церковь может получить от Константинополя Томос об автокефалии уже до конца 2018 года. Сама процедура очень сложная, поскольку в большинстве случаев предоставления автокефалии в стране существует лишь одна церковь.

Об этом заявил глава УПЦ в США митрополит Антоний в интервью «Голосу Америки».

«Поэтому возникает вопрос, кому предоставлять Томос. Этот вопрос надо очень серьезно рассматривать. Есть лица, которым нельзя его предоставлять, это не будет принято большинством верующих. Скорее всего, будет собран Всеукраинский собор из представителей всех церквей Украины. И в этом соборе будет избран патриарх. Это один из вариантов развития», – пояснил он.

Митрополит добавил, что тогда Константинополь должен будет признать этого лидера церкви и Томос будет предоставлен ему. В то же время, по его словам, ни в коем случае он не будет предоставлен правительству.

«Есть другие варианты развития событий, но я не могу об этом говорить сейчас... Нам надо подождать до конца августа. Патриархи в Константинополе обсудят этот вопрос детально. Кто знает, может будут сборы всех православных епископов со всего мира. Если это произойдет, то решение вопроса будет отложено еще на более длительный срок. Но так или иначе, я думаю, какое-то решение будет принято до конца этого года», – заключил митрополит Антоний.

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