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понедельник, 20 августа, 2018, 8:35 Киев
«Киевавтодор» обещает быстро исправить последствия непогоды по ул. Антоновича

В понедельник, не позже 14:00, движение автотранспорта на улице Антоновича в столице полностью восстановят.

Об этом заявил руководитель КК «Киевавтодор» Александр Густелев, – сообщает пресс-служба КГГА.

Участок проезжей части ул. Антоновича от ул. Физкультурной до Жилянской был разрушен в ночь на воскресенье в результате непогоды.

По словам Густелева, на Антоновича по заказу КП «Киевтеплоэнерго» ведутся работы по прокладке тепловой сети.

«Значительные массы дождевой воды через открытые котлованы пошли на проезжую часть и разрушили конструктивные слои дорожного покрытия. С 2-х часов ночи дорожники непрерывно работают над ликвидацией последствий аварийной ситуации», – отметил руководитель «Киевавтодора».

По его словам, сейчас продолжаются работы по восстановлению основы поврежденного дорожного покрытия. Однако они осложняются из-за большого количества инженерных коммуникаций под проезжей частью улицы (бытовая, дождевая, ливневая канализации).

«Работы продлятся в течение всей ночи. «Киевавтодор» прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее ликвидировать провал дорожного покрытия на ул. Антоновича и минимизировать неудобства для киевлян. Уже завтра, в середине дня, движение транспорта по улице Антоновича планируем полностью восстановить», – отметил Густелев.
непогодаКГГАКиевавтодорновости Украины
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