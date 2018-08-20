Курсантов ВМС на параде ко Дню Независимости возглавит бывший крымский офицер

Колонну курсантов Института Военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» на параде ко Дню Независимости возглавит бывший крымский офицер Ростислав Шаров, который покинул Крым после аннексии.

Как сообщает сайт проекта Радио Свобода Крым.Реалии, в параде примут участие около 150 курсантов.

Также в параде в честь 27-летия независимости Украины и 100-летия восстановления украинской государственности примут участие курсанты еще одного одесского военного вуза – Военной Академии. Парадный расчет возглавит ее начальник генерал-майор Олег Гуляк. Именно в этом учебном заведении в 2014-м завершали учебный год крымские курсанты и офицеры, которые покинули Крым.

20 августа курсанты Института ВМС вернулись в Одессу после трехнедельного катерного похода. Морская практика украинских курсантов и военных моряков предусматривала заход в порты Турции, Румынии, Болгарии.

В 2014 году капитан 1 ранга Шаров вместе с другими офицерами Севастопольской Академии ВМС имени Нахимова покинул аннексированный Крым.

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