Каждая третья «суперземля», вероятно, покрыта гигантским океаном, – ученые

Недавно полученные точные данные о массах и радиусах «суперземель» (или «надземель») позволили ученым разработать модели их внутренней структуры. Эти модели предполагают, что эти экзопланеты радиусом около полутора радиусов Земли (и массой около пяти земных масс) должны иметь твердую поверхность. Однако планеты в 2,5 земного радиуса (и около 10 масс Земли) должны быть «планетами-океанами», на которых царит вода, составляя до половины массы этих миров. Для сравнения: на воду приходится лишь несколько процентов массы нашей планеты). Авторы считают, что около 35 процентов известных «суперземель» должны быть такими мирами-океанами.

Goldschmidt Conference сообщает о работе Ли Цзэна (Li Zeng) из Гарвардского университета и его коллег, проанализировавших данные приблизительно о 4000 экзопланет, полученные космическими миссиями Kepler и Gaia. Объектом их интереса были «суперземли» – планеты крупнее нашей, но которые не достигают размера газовых гигантов. При массе от одной до десяти масс Земли они имеют и больший размер, образуя две группы: радиусом около полутора радиусов Земли и около 2,5 земного радиуса.

То, что 35% таких планет, вероятно, покрыты океаном, еще не означает, что такие планеты подходят для жизни известного нам типа. По расчетам ученых, они окутаны плотной атмосферой, в которой доминирует водяной пар, температура ближе к поверхности океана и под ней достигает 200-500 градусов по Цельсию. Далее, на огромной глубине, вода переходит в другие состояния. Если на каких-то из этих планет есть жизнь, то совсем не похожая на то, что есть на нашей планете, пишет naked-science.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.