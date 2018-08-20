Госдолг: каждый украинец уже должен по 1800 долларов

Государственный долг Украины на июнь 2018 года составил 76,3 млрд долларов.

Об этом говорится в спецпроекте VoxUkraine и LIGA.net, передает Экономическая правда.

Из этой суммы примерно 60% – внешние займы, а это 47,2 млрд долларов, что в 2,6 раза больше текущего уровня валютных запасов страны. В эту сумму входит 9,6 млрд долларов гарантированного государством долга, остальное – прямой долг в виде еврооблигаций (около 17,5 млрд долларов, учитывая 3 млрд долларов «российских» облигаций, по которым Украина объявила дефолт), а также займов у международных организаций (16,6 млрд долларов, включая облигации, размещенные под гарантии США) и другую задолженность (3,5 млрд долларов).

Еще примерно 4,3 млрд долларов – внутренние займыв иностранной валюте (так называемые валютные ОВГЗ – облигации внутреннего государственного займа).

Следует отметить, что не все валютные займы лежат на плечах правительства. Приблизительно 6,8 млрд долларов – долг НБУ перед МВФ. Эта часть долга не имеет непосредственного влияния на бюджет, поскольку погашении деньги будут изъяты из золотовалютных резервов.

Однако, снижение уровня резервов создает риск для сохранения финансовой стабильности страны.

Долг в национальной валюте – около 625 млрд грн (ОВГЗ), что составляет почти 30% общего государственного долга.

Из них больше половины (56%) – в собственности Нацбанка (до 2016-го НБУ финансировал дыры в госфинансах, выкупая ОВГЗ у Минфина, госбанков, Нафтогаза; такая скрытая эмиссия гривни вела к накоплению дисбалансов, которые в конечном итоге приводили к инфляции и девальвации).

Около трети ОВГЗ (36%) – в собственности государственных банков (львиная доля была выпущена для докапитализации этих банков), остальные (всего 8%) держат коммерческие банки, украинские физлица и юридические компании, а также нерезиденты.

В ближайшие полтора года Украину ожидает пик выплат по долговым обязательствам: правительство должно вернуть почти 10 млрд долларов только валютного долга.

Госдолг – это деньги, которые должен каждый украинец: примерно по 1800 долларов, говорится в статье.

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