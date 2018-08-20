Фестиваль «На Синевир зовут трембиты» собрал на Закарпатье тысячи туристов

В воскресенье, 19 августа, в Межгорском районе прошел XIII областной фестиваль «На Синевир зовут трембиты».

Масштабный праздник, который собрал тысячи туристов из Украины и из-за рубежа, начался с торжественного шествия к живописному озеру Синевир.

Фестиваль «На Синевир зовут трембиты» собрал на Закарпатье тысячи туристов

По дороге гости мероприятия ознакомились с колоритными экспозициями, которые презентуют населенные пункты Межгорья.

Фестиваль «На Синевир зовут трембиты» собрал на Закарпатье тысячи туристов

Свои изделия представили также лучшие народные умельцы края.

На главной сцене зрителей ожидала насыщенная концертная программа с участием культовой группы «ТИК».

Массовые гуляния продолжались до позднего вечера, – информируют организаторы.

Фестиваль «На Синевир зовут трембиты» собрал на Закарпатье тысячи туристов

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