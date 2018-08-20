Эйдман объяснил, почему встреча Путина и Меркель не обернется новым пактом Молотова-Риббентропа

Закрытая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина возвращает нас во времена «тайной дипломатии», это негативно воспринимается демократическим обществом. Однако, сомнительно, что состоялся какой-то глобальный заговор, ведь Германия – демократическое государство, поэтому никакие резкие повороты там невозможны.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» высказал российский социолог, публицист и политолог Игорь Эйдман.

Комментируя встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, он подчеркнул: пока неизвестно, что там они обсуждали на самом деле и до чего договорились.

«Многие немецкие журналисты и наблюдатели считают, что вполне вероятно, у этой встречи была некая тайная или же негласная повестка дня. Ее не знает никто, кроме самих Меркель, Путина и их ближайшего окружения», – отметил Эйдман.

Поэтому он подчеркнул: такая скрытая форма переговоров возвращает нас к «тайной дипломатии» конца ХІХ - начала ХХ веков. В то время, как демократическое общество воспринимает все это очень негативно. Ведь тайная дипломатия может быть опасной.

«Договоренность между политиками вне общественного контроля всегда может привести к каким-либо негативным последствиям», – отметил эксперт.

К тому же, если верить предыдущему сообщению, где говорилось, что основной темой разговора был «Северный поток – 2», встреча становится еще более непонятной. Ведь, как отметил эксперт, по этой магистрали уже обо всем договорились.

«Эта сеть будет, это уже давно все поняли. В этом нет никаких сомнений, поэтому Меркель и Путину не надо было бы снова встречаться для договоренностей в этом вопросе, ведь процесс уже активно идет. Здесь Германия пошла на поводу у власти России, возможно из коммерческих убеждений или под давлением пророссийских лоббистов», – подчеркнул Эйдман.

К тому же он отметил: хотя и накануне встречи, заявлялось, что будет подниматься и вопрос Украины, однако тоже неизвестно о чем Меркель с Путиным на самом деле говорили в этом направлении.

«Ну в очередной раз поговорили о затягивании Минского процесса, однако, на самом же деле в этой встрече могла быть и некая подводная часть. Там могли обсуждаться вопрос Украины, да и вообще все, что угодно», – убежден публицист.

Поэтому он отметил: сейчас даже немецкие эксперты не знают, о чем могла идти речь на этой встрече. К тому же это уже не впервые Меркель обсуждает «тайные вопросы» с представителями Кремля.

«Недавно, у нее была встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и начальником генштаба российских вооруженных сил Валерием и Герасимовым. О которой вообще не было никакой информации. Об этом узнали уже постфактум. Поэтому сейчас немецкое общество, особенно то, которое критически настроено к Путину, вообще удивляется и не понимает о чем там шла речь», – рассказал эксперт.

И вместе с тем он отметил: все же Германия – демократическое государство, поэтому любые «повороты на 180 градусов» там невозможны.

«Поэтому, конечно, такой истории, как с пактом Молотова-Риббентропа там быть не может. Тем более сейчас, ведь Бундестаг, журналисты или гражданское общество этого не поймет. Поэтому, конечно, там не было какого-то радикального заговора. Возможно, Меркель осуществляла какое-то давление на Путина и что-то там от него требовала, возможно и наоборот», – предположил политолог.

Однако, по его словам, сейчас нет никаких очевидных оснований говорить, что эта встреча привела к чему-то глобальному – ни в «надводной», ни в «подводной» части.

«Это просто в очередной раз демонстрирует, что руководство западных стран продолжает общаться с международным преступником Владимиром Путиным как с легитимным президентом России. К тому же разговаривает с ним уже негласно», – подчеркнул Игорь Эйдман.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Германии. Встреча длилась три часа и проходила в закрытом режиме в резиденции ФРГ для почетных гостей в пригороде Берлина.

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