Европейская федерация журналистов призывает боевиков «ДНР» освободить Асеева

Европейская федерация журналистов (EFJ) еще раз призвала боевиков террористической организации «ДНР» немедленно отпустить украинского блогера и журналиста Станислава Асеева, которого они незаконно удерживают в оккупированном Донецке.

Об этом говорится в заявлении на сайте федерации, – передает Укринформ.

«Европейская федерация журналистов (EFJ) сегодня повторила свой призыв о немедленном освобождении журналиста (Асеева – ред.)», – говорится в заявлении.

Напомним, связь с донецким блогером и автором проекта Радио Свобода «Радио Донбасс. Реалии» Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года.

Боевики больше месяца отказывались сообщить, где находится Асеев. В июле 2017 года представители группировки «ДНР» подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

Как сообщил в июле этого года бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, однокурсник Асеева, боевики «ДНР», которые незаконно удерживают журналиста в Донецке, пытаются представить его «шпионом» и шантажируют возможным задержанием матери. В частности, как отметил Фирсов, террористы якобы нашли дневник Асеева и публикуют из него отдельные разделы. По данным политика, цель боевиков – убедить всех, что Асеев не журналист, а шпион. Одновременно Фирсов сообщил, что настоящий дневник Асеева находится у него.

Боевики хотят осудить Асеева по обвинениям в шпионаже. За так называемыми местными законами «ДНР», ему грозит 20 лет тюремного заключения или даже смертная казнь, если «преступление» было совершено во время войны.

В начале июля 2018 года Асеев, по информации Фирсова, объявил голодовку.

17 августа телеканал «Россия-24» показал сюжет, в котором пленный журналист Станислав Асеев якобы подтверждает, что работал на украинскую разведку. Боевики впервые показали Асеева с момента задержания.

Всего в России и анексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналист Укринформа Роман Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы шпионаж.

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