Энергетический эксперт объяснил, как платить за горячую воду меньше

Сегодня украинцы в пять раз переплачивают за горячую воду. Кубометр стоит около 100 грн. Если посчитать стоимость установки бойлера и подогрев воды электричеством, куб горячей воды будет стоить 30-34 грн.

Об этом рассказала энергетический эксперт Мария Яковлева, – сообщает Gazeta.ua.

«Чтобы отказаться от централизованного горячего водоснабжения, украинцы должны устанавливать индивидуальные газовые или электрические котлы. Последние можно сочетать с солнечными батареями или гелиевыми водонагревателями. Так можно греть воду как для собственных нужд, так и для отопления жилья», – говорит эксперт.

Для нескольких многоэтажных домов или микрорайона можно построить отдельный пункт нагрева воды.

«Чтобы стимулировать украинцев отказаться от центрального водоснабжения, Фонд энергоэффективности предлагает различные программы. До этого 4 года действовала программа «теплых кредитов». Государство компенсировало часть средств от общих расходов. В целом Украине нужно 3-5 лет, чтобы перейти на автономное водоснабжение», – отмечает Мария Яковлева.

По словам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александра Сергиенко, в городах с большой концентрацией населения на достаточно компактной территории централизованное водоснабжение является наиболее экономически эффективным. Речь идет о Киеве, Харькове, Одессе, Донецке.

«Однако сети изношены. Имеем большие потери теплоносителя. Если центральное отопление отключено, то себестоимость горячей воды возрастает втрое. Единственный выход – провести капитальный ремонт теплосетей. В прошлом году Киев выделил 200 миллионов гривень. Через 6-8 лет вполне реально полностью обновить столичные сети. Тогда централизованное снабжение горячей воды будет экономически оправданным. Будет стоить дешевле, чем бойлеры», – говорит он.

Отказываться от централизованного горячего водоснабжения нужно в небольших городах.

«Они обычно держались вокруг одного предприятия. Если предприятие переставало работать, резко возрастала себестоимость предоставления услуг горячей воды и отопления. Поэтому во многих городках уже отказались как от горячей воды, так и от централизованного водоснабжения. Например, Каменец-Подольский еще лет 10 назад отошел от этого», – отмечает эксперт.

Альтернативой могут быть бойлеры, небольшие газовые котельные в микрорайонах.

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