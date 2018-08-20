Экс-глава МИД уверен – в Украине Путин начинает «ломать зубы»

Пока международное сообщество не надавит на Путина так, чтобы ему стало действительно больно, никакого изменения позиции не будет.

Такое мнение в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал дипломат, экс-министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко.

Гость программы, комментируя встречу президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, отметил, что итогом встречи стало то, что лидеры стран «договорились договариваться» в будущем, и фактически во время встречи состоялся лишь обмен мнениями, поскольку позиции стран очень различаются.

«Представьте себе Меркель, которая говорит, что мы признаем все претензии Путина на Крым, на Донбасс. Возможно ли это? Невозможно с одной точки зрения. Возьмите Путина: у него ситуация гораздо хуже, безусловно, но эго и его желание любой ценой спасти лицо ему так же не дает идти на какие-то компромиссы... Я думаю, что до того времени, пока международное сообщество, прежде всего, американцы (потому что на европейцев в этом случае у меня надежды гораздо меньше), но частично с европейцами..., не надавят на Путина, чтобы ему стало действительно больно, никакого изменения позиции не будет», – убежден Владимир Огрызко.

Дипломат обратил внимание на то, что глава Кремля постоянно говорит об «украинском кризисе», которого на самом деле не существует, зато есть российский кризис, и именно РФ начала войну в Украине.

«Кризис в российской внешней политике, в том, что эта страна считает возможным делать то, что она хочет, рассчитывая, что это не будет замечено. Слава Богу, в Украине Путин начинает ломать зубы», – отметил Владимир Огрызко.

С его слов, когда американцы введут санкции против компаний, которые строят «Северный поток-2», вокруг Путина быстро будет формироваться другое окружение, которое, убежден дипломат, быстро поймет, что им с таким лидером не по пути.

Напомним, 18 августа президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели переговоры в Берлине, встреча длилась три часа и прошла в закрытом режиме.

Перед встречей канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия настаивает на сохранении роли Украины как страны-транзитера по поставке российского газа в Западную Европу.

После встречи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Меркель обсуждали ситуацию в Украине. Также они говорили про Минские соглашения, которые начали «буксовать».

20 августа Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель относительно результатов ее переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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