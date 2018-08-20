Экономист: последнее повышение «минималки» больше всего почувствовали силовики, это тревожный сигнал

Каждый раз когда речь идет о повышении зарплат, стоит учитывать, на кого оно влияет ощутимо. Так, например, последнее повышение минимальной заработной платы больше всего повлияло на силовой сектор. Поэтому это обращает внимание сразу на целый ряд негативных сигналов.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Я бы не сказал, что из-за дефицита нам окончательно придется пересматривать государственный бюджет. Просто, когда у тебя есть дефицит на сумму 3 миллиарда долларов – а он скорее всего будет еще больше – это небольшая цифра, например, для соседней Польши, но в условиях Украины это достаточно много», – подчеркнул эксперт.

По его словам, столь большая сумма дефицита означает, что нужно повесить на себя дополнительных государственных долгов.

«Но здесь возникает вопрос: стоит ли увеличивать государственный долг, когда он и без того на уровне около 70% от ВВП? Так же есть вопрос, где вообще взять эти деньги. Переход на внешние рынки займа капитала сейчас означает, что Украина должна быть готовой заплатить по этому займу около 9-10% годовых», – убежден Олег Устенко.

По его мнению, это очень большая сумма, ведь, например, еще в прошлом году Венгрия занимала странам Европы деньги под всего лишь 1,5% годовых.

«То что мы хотим сделать? Далее вешать на страну дополнительные долги? Это очень опасно», – подчеркнул исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

Кроме этого он рассказал, что когда речь идет о повышении зарплат, стоит всегда учитывать, какие категории оно зацепило. Мол, во время последнего поднятия «минималки» больше всего это ощутили в силовых ведомствах.

«Это, опять же, является негативным сигналом. Во-первых, для меня это свидетельство того, что, возможно, является попытка купить голоса электората. А электорат власти – это те, кто работают в государственном секторе экономики. А во-вторых, когда вы повышаете зарплату силовикам, не готовитесь к какому-нибудь негативного сценария, пытаясь купить их лояльность», – отметил экономист.

Он убежден, что это было бы более логично в государствах, тяготеющих к тоталитарному развитию. Мол, такое же увеличение зарплат было перед последними выборами в Турции.

«Я надеюсь, Украина не имеет отношения к похожим странам и не должна на них равняться. Но, тем не менее, определенные опасения возникают», – подытожил Олег Устенко.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что Кабмин имеет все шансы уже в этом году добиться повышения минимальной зарплаты до 4 200 гривень.

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