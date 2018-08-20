ДТП в Польше: пассажиры возвращаются в Украину

Восемь пассажиров туристического автобуса, который потерпел крушение в селе Лещава-Нижняя в Республике Польша, уже вернулись домой.

Об этом говорится на сайте компании «Аккорд-тур», которая организовала поездку, пишет Укринформ.

«Во время предоставления туристических услуг в соответствии с турпродуктом «Венгерский чардаш» (с датой выезда 17.08.2018 г.) на территории Республики Польша на национальном шоссе №28, в селе Лещава-Нижняя произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего участников туристической группы указанного тура. В автобусе находилось 54 человека вместе с водителями и руководителем группы. К сожалению, в результате указанного ДТП погибли три человека. Семьи погибших извещены. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», – отмечено в сообщении.

Как уверяют в туристической компании, как только стало известно о ДТП, были приняты в срочном порядке все максимально возможные меры по оказанию помощи пострадавшим гражданам Украины, находившихся в туристическом автобусе. В частности, немедленно вызваны все соответствующие службы, всем туристам оказана медицинская помощь, проинформированы органы полиции и соответствующие службы Украины. Компания находится на постоянной связи с консулом Украины в городе Люблин, а также с правоохранительными органами РП, лечебными заведениями, где размещены туристы, службами Министерства иностранных дел и с соответствующими страховыми компаниями.

Пострадавшим туристам предоставляется вся необходимая медицинская и правовая помощь силами и за счет соответствующих служб, в том числе и за счет «Аккорд-тура». В Республике Польша находится представитель туркомпании. В офисе создана рабочая группа по помощи пострадавшим туристам, и связи с родственниками. Все туристы, которые возвращаются на Родину, будут обеспечены билетами в свои города и в случае необходимости отелем во Львове.

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