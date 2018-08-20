ЧП в Генуе: комиссия не исключает, что обвал моста повлекли несколько факторов

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло вследствие «ряда причин», а не только из-за разрушения стальных канатов – вантов.

Об этом заявил Роберто Феррацца, председатель инспекционной комиссии, созданной Министерством инфраструктуры и транспорта Италии, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Repubblica.

«Мост сначала согнулся, а потом упал. Было несколько факторов, приведших к обрушению виадука», – сказал Феррацца.

Он отметил, что динамика катастрофы пока непонятна, эксперты пытаются определить, какой элемент разрушился первым и спровоцировал обвал.

Основное внимание пока сосредоточено на поперечных железобетонных балках. Однако Феррацца отметил, что версия с обрывом вантов не исключается.

Как известно, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа. Упала секция, проходившая над железнодорожными путями и рекой Польчевера. Вчера, 19 августа, спасатели в Генуе официально прекратили поиск погибших под завалами. Окончательное число жертв обвала – 43 человека.

Итальянский автомобильный оператор Autostrade, который управлял мостом Моранди, пообещал отстроить виадук за 500 млн евро.

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