Бабченко обосновал свою просьбу об обмене на Олега Сенцова

Олег Сенцов голодает не за свое освобождение, а просит, чтобы освободили 60 украинских заложников. А если он готов отдать жизнь за других, я готов отдать свою жизнь за него. Я говорю это вполне серьезно!

Об этом в эфире программы HARD с Влащенко на телеканале ZIK заявил российский журналист Аркадий Бабченко.

Как сообщалось, российский журналист Аркадий Бабченко предложил России обменять себя на украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 99-й день в российской тюрьме.

Аркадий Бабченко прокомментировал свое заявление:

«Я не понимаю, почему это нереально. Если я им так нужен, и они готовы потратить 4 тысячи долларов, чтобы меня убить, то почему нет? Я готов. Я говорю это вполне серьезно», – заявил российский журналист.

Аркадий Бабченко признался, что ему тяжело смотреть на то, как Олег Сенцов умирает в российской тюрьме.

Бабченко рассказал, как принял решение сделать заявление о своем обмен на Сенцова.

«Поскольку тогда у меня был ресурс – огромная публичность и заинтересованность российских спецслужб во мне, я решил использовать этот ресурс. И заявление это прозвучало так сильно, что привлекло еще большее внимание к этой проблеме», – отметил гость программы.

Бабченко добавил, что Олег Сенцов готов умереть за свободу других, поэтому он готов сесть за его жизнь.

«Сенцов готов отдать свою жизнь за других. Он голодает не за свою жизнь. И почему я написал про 60 человек? Потому Сенцов голодает не за свое освобождение, он просит, чтобы освободили 60 украинских заложников. А если он готов отдать жизнь за других – я готов отдать свою жизнь за него. Я говорю это вполне серьезно!» – подчеркнул Аркадий Бабченко и добавил, что если к нему таки поступит предложение обменять себя на Сенцова, он обязательно согласится.

Напомним, 29 мая стало известно, что в Киеве киллер трижды выстрелил в спину российскому оппозиционному журналисту Аркадию Бабченку, когда тот заходил в свою квартиру. Сообщали, что журналист умер в «скорой». На следующий день председатель СБУ Василий Грицак проинформировал, что Аркадий Бабченко – жив и рассказал о деталях проведенной СБУ спецоперации. СБУ задержала подозреваемого Бориса Германа, которого обвиняют в заказе убийства журналиста.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.