Археологи нашли древнейшую крепость Европы

На западе Румынии археологам удалось найти уникальную постройку. Открытие принадлежит смешанной группе немецких и румынских археологов во главе с профессором Рюдигер Краузе из Университета имени Иоганна Вольфганга Гете во Франкфурте-на-Майне и профессором Флорином Гогалтаном из Института археологии и истории искусства в Клуже-Напока.

Сообщает археолог Флорин Гогалтан в интервью Associated Press, - передает NewsOboz.

Румынские и немецкие исследователи обнаружили древнюю крепость, которой примерно 3400 лет.

Находка является «одной из крупнейших доисторических крепостей Европы бронзового века».

«Это одно из крупнейших оборонительных сооружений этого периода. Всемирно известное укрепленное поселение Троя в Малой Азии, упоминается в гомеровской» Илиаде», занимало площадь в 29 гектаров, тогда как фортификационные соружения в Сентане раскинулась на 89 гектарах», – сказал на пресс-конференции Гогилтан.

«Раскопки в Сенитане ведутся с 2009 года. Они финансируются немецкой землей Гессен и продлятся три года», – добавил Краузе.

Гогалтан, исследователь Института археологии Клуж-Напока, отметил, что для проведения подземных измерений команда археологов использовала специальное археологическое магнитное оборудование.

На прошлой неделе они завершили раскопки, которые раскрыли 55 из 80 гектаров старинной постройки, возведенной между 1400 и 1200 годами до нашей эры вблизи города Сантана.

Археологические работы планируется продолжить в следующем году. По словам Гогалтана, немецкие специалисты помогают финансированием и специализированным оборудованием.

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