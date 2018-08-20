Арест Рубану продлен до 8 сентября

Шевченковский районный суд г. Киева продлил до 8 сентября меру пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимиру Рубану.

Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин.

«Владимиру Рубану сегодня продлили меру пресечения в виде содержания под стражей только до 08.09.18», – написал он на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое он вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Украинские правоохранители подозревают В. Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке теракта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей. По версии следствия, В. Рубан планировал «с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства».

9 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Владимира Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 4 мая суд продлил срок ареста на 2 месяца.

1 августа Генеральная прокуратура Украины сообщила, что правоохранители завершили расследование по делу руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко, подозреваемых в действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

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