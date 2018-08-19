Зимы не будет вообще: климатологи рассказали о возможном климате в Украине

Для юга Украины вскоре может потерять актуальность такое понятие как «климатическая зима» (наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля).

Об этом рассказала член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата Светлана Краковская, – пишут «Факты».

«Есть такое научное понятие, как «климатическая зима». Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще», – заявила ученый.

И хотя количество осадков, выпадающих в нашей стране за год, останется примерно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться на зиму и весну, объясняет Краковская.

По ее словам, летом увеличится вероятность засух, и одновременно возрастет количество кратковременных, но очень интенсивных дождей.

Как сообщало IA ZIK, метеорологи объяснили риски неотвратимых изменений климата.

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