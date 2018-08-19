Из-за добычи нефти могут погибнуть рыбы, которые старше динозавров

Последние 30 особей целакантоподобных рыб (общее название, которое объединяет самых старых из существующих лопатоперых рыб, которые живут на планете сотни миллионов лет) водятся у побережья Южной Африки.

Этим рыбам, которые появились на Земле перед динозаврами, теперь грозит полнейшее вымирание – в том числе благодаря планам начать добычу нефти в том месте, где они водятся, – пишет global-analityk.

Целакантоподобные рыбы, вид которых существенно не изменился в течение 420 миллионов лет, могут достигать веса, аналогичного весу человека среднего роста, – пишет The Guardian. Тот факт, что этот вид рыб исчез, был замечен людьми в 1938 году, когда одно такая рыбина была выловлена вблизи порта Ист-Лондон в Южной Африке. В 1950-х годах удалось поймать еще несколько экземпляров у побережья Коморских островов, что стало окончательным подтверждением того, что целакантоподобные рыбы все еще обитают в океанских водах.

В декабре 2000 года водолазы открыли небольшую колонию этих рыб в заливе Содвана.

Однако теперь, как пишет The Guardian, итальянская нефтедобывающая компания Eni планирует начать бурение в районе, где водятся целакантоподобные рыбы. Нефтяные скважины установят на площади в 400 километров.

«Разлив нефти из нефтяной установки Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 году десятикратно уменьшил местную популяцию рыб. Поэтому если случится утечка нефти в природоохранной зоне iSimangaliso, весьма вероятно, что это приведет к исчезновению целакантоподобных рыб», – предупреждает д-р Эндрю Вентер из экологической организации Wildtrust.

Колония этих рыб в заливе Содвана находится в около 40 км от северной границы того места, где будет проводиться бурение и около 200 км на север от первых нефтяных вышек. Однако д-р Вентер предостерегает, что после разлива нефть распространяется очень быстро.

В прошлом году Eni подготовила доклад о влиянии бурения на окружающую среду, где пишется, что маловероятно, что целакантоподобные рыбы живут рядом с нефтяными вышками. Eni также уверяет, что придает большое значение заботе о природной среде.

Профессор Майк Брутон, специализирующийся на изучении целакантоподобных рыб, подчеркивает, что исследование образцов, выловленных у берегов Танзании и Индонезии свидетельствует о том, что даже если места проживания людей находятся далеко от районов обитания рыб, это не сохранило последних от воздействия загрязнения, например пестицидами, которые использовались на суше, но распространялись ветром.

«Если дойдет до разлива нефти, – предупреждает профессор Брутон – вся колония может быть полностью уничтожена».

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