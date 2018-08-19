Врач рассказал, почему не стоит отказываться от мяса во время диет

Большинство известных диет дают лишь временный результат, а отказ от мяса и рыбы, чтобы похудеть, может существенно подорвать здоровье.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила диетолог Людмила Бабич.

К наиболее опасным специалисты относят диеты, которые подразумевают резкое сокращение количества калорий на длительное время, отказ от определенных групп товаров или и вовсе отказ от приема пищи.

«Так называемая вегетарианская диета, которая подразумевает полный отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов, может негативно сказаться на общем состоянии здоровья и полностью отказываться от мясных продуктов я бы категорически не рекомендовала. Калорий в мясе, конечно же, больше, чем во фруктах и овощах, но в разумных количествах и при правильной обработке мясо не станет причиной лишнего веса. Я рекомендую не жарить, а тушить, запекать или отваривать мясо, желательно нежирных сортов.

На вегетарианской диете и правда можно потерять вес и даже очистить организм. Растительная пища действительно очень важна и должна составлять основу рациона. Но белок – это строительный материал для нашего организма, без этой составляющей наше тело не может слаженно функционировать», – говорит врач.

Отказ от молока, йогурта и любых кисломолочных продуктов, в том числе сыра, нанесет существенный вред организму, в первую очередь, за счет сбоя обменных процессов. К тому же, без таких продуктов получить нужную дозу полезных микроэлементов, кальция и быстро усвояемого белка, сложно.

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