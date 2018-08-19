Вооруженные боевики «ДНР» не пропустили патруль ОБСЕ под Мариуполем

В населенном пункте Николаевка под Мариуполем представители «ДНР» ограничили свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ.

Об этом случае говорится в отчете организации, – сообщает Mariupol news.

«В н. п. Николаевка (неподконтрольной правительству, 39 км на северо-восток от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований не позволил членам патруля миссии продолжить движение по 2 автодорогам, ведущим на запад в направлении реки Кальмиус», – говорится в отчете.

После этого тот же мужчина остановил патруль, следовавший до Николаевки, и сообщил, что наблюдатели должны остаться в населенном пункте.

Как сообщало IA ZIK, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе «Грады», РСЗО и гаубицы боевиков.

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