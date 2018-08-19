Ветераны США будут учить бойцов батальона «Донбасс»

Ветераны АТО пройдут обучение у американцев.

Об этом представитель батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский написал на своей странице в Facebook.

"Ветеранская организация батальона «Донбасс» заключила договор о сотрудничестве с ассоциацией ветеранов Ирака и Афганистана (США) и Польской организации профессиональной подготовки и реализует программу обучения, повышения квалификации и трудоустройства ветеранов антитеррористической операции в Украине.

Предполагается развивать и совершенствовать навыки работы в условиях стресса и повышенного риска, которые являются преимуществом а не источником психических расстройств и конфликтов на работе.

В Украине (Кропивницкий) открыт центр по отбору кандидатов на участие в программе. Отобранные кандидаты проходят бесплатную подготовку в Украине и Польше и получают возможность трудоустройства за рубежом. Работа постоянная или вахтовый метод. Предоставляется возможность должностного и карьерного роста," -пишет Виногродский.

Как сообщало IA ZIK, в США заявили, что их президент не уступит России в отношении Украины.

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