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воскресенье, 19 августа, 2018, 20:05 Мир
В Испании мужчина открыл стрельбу в баре: есть погибшие и пострадавшие

В Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали.

Об этом пишет El Norte de Castilla, – сообщает golos.

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По данным издания, инцидент произошел в муниципалитете Кастильо-Техеро, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме.

Предварительно установлено, что поводом для стрельбы стали разногласия, которые возникли ранее. Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран скончался мужчина, еще трое мужчин получили ранения.

Напомним, в Испании люди выступили против переноса тела из мавзолея Франко
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