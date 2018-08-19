В Испании мужчина открыл стрельбу в баре: есть погибшие и пострадавшие

В Испании в провинции Вальядолид мужчина открыл стрельбу в баре, в результате один человек погиб и трое пострадали.

Об этом пишет El Norte de Castilla, – сообщает golos.

По данным издания, инцидент произошел в муниципалитете Кастильо-Техеро, где проживают около 200 человек. Мужчина, который находился там в отпуске, вошел в бар и открыл стрельбу. Он был задержан через несколько часов в его доме.

Предварительно установлено, что поводом для стрельбы стали разногласия, которые возникли ранее. Согласно сообщению экстренных служб автономии Кастилия и Леон, от полученных ран скончался мужчина, еще трое мужчин получили ранения.

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