В воде должно быть что-то: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер

Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер. Больница готовится к нехватке медсестер.
В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер, – сообщает CNN.
«Шестнадцать медсестер, которые работают в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Меса, беременны», – говорится в сообщении.
По словам медсестер, они не договаривались и не планировали «бейби-бум», но сейчас им нравится обсуждать в столовой беременность и детей. Ради них повара даже изменили меню.
"Я знаю, что пара из нас проводили процедуры рационного лечения, оздоровление", – сказала медсестра Пейдж Паккард на пресс-конференции в пятницу.
« Детская лихорадка является просто счастливым совпадением», – завершила она.
Однако в больнице теперь случится нехватка медсестер – все беременные пойдут в декретный отпуск на 12 недель.
Медсестры сказали, что все любят ходить в кафетерий вместе, чтобы удовлетворить тягу беременности.
Больница дала каждой беременной медсестре особые комбинезоны, чтобы отметить это событие.
На комбинезонах пишется: «Расслабьтесь... моя мама – это баннерная медсестра!»
Как сообщалось ранее, в Японии «кремированный» муж вернулся домой.