В воде должно быть что-то: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер

Вот это эпидемия: в больнице Аризоны забеременели сразу 16 медсестер. Больница готовится к нехватке медсестер.

В больнице американского штата Аризона одновременно забеременели 16 медсестер, – сообщает CNN.

«Шестнадцать медсестер, которые работают в отделении интенсивной терапии в медицинском центре города Меса, беременны», – говорится в сообщении.

По словам медсестер, они не договаривались и не планировали «бейби-бум», но сейчас им нравится обсуждать в столовой беременность и детей. Ради них повара даже изменили меню.

"Я знаю, что пара из нас проводили процедуры рационного лечения, оздоровление", – сказала медсестра Пейдж Паккард на пресс-конференции в пятницу.

« Детская лихорадка является просто счастливым совпадением», – завершила она.

Однако в больнице теперь случится нехватка медсестер – все беременные пойдут в декретный отпуск на 12 недель.

Медсестры сказали, что все любят ходить в кафетерий вместе, чтобы удовлетворить тягу беременности.

Больница дала каждой беременной медсестре особые комбинезоны, чтобы отметить это событие.

На комбинезонах пишется: «Расслабьтесь... моя мама – это баннерная медсестра!»

Как сообщалось ранее, в Японии «кремированный» муж вернулся домой.

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