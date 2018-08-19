В Украине заметили «евробляху» за 5 миллионов

Все чаще на украинских дорогах встречаются машины на еврономерах среди которых просто уникальные экземпляры. Так, в Харькове заметили уникальное авто.

В соцсетях распространили фотографии дорогого спорткара Mercedes AMG GT Roadster 2018, – сообщает Аutodriving.

Как отметили авторы опубликованных снимков, стоимость такого «железного коня» стартует сегодня от 130 до 180 тысяч евро (5,7 миллиона гривень).

На фото, которые появились в паблик «Харьков 1654» на странице в Facebook, это черное авто с откидной крышей, оно резко контрастирует с другими, которые проезжают рядом. Не заметить такую машину просто невозможно.

Примечательно, что роскошный родстер катается по городу на еврономерах, названных в обществе «евробляхами».

«На бляхах?»,

«100% сам заработал»,

«Украина – страна контрастов», – шутят в комментариях украинцы.

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