В российском Кемерово мужчина вернулся в семью после своих похорон

В российском Кемерово состоялась просто «мистическая история». Мужчина, которого родные похоронили, через девять дней снова появился на пороге их дома живой и невредимый.

Об этом пишут российские СМИ, – передает Знай.

Как стало известно, в начале августа в Кемерово был пожар, дотла сгорел один из частных домов.

Впоследствии спасатели достали оттуда обугленный труп. Опознание в морге прошло по всем правилам. Полицейские подтвердили, что родственники опознали своего члена семьи. Только сестра немного сомневалась, что это действительно их Сергей. А не зря сомневалась.

Потом были похороны. Когда семья отмечала девять дней по покойному, произошло то, от чего просто волосы дыбом встали.

Человек, которого до сих пор оплакивали, пришел домой. Правда, теперь у «воскресшего» кемеровчанина из документов - только свидетельство о смерти.

Родственники рассказали, что Сергей Гапеев боролся с алкоголизмом. Где он все это время был, не сообщается.

Удивленные родственники, которые потратили на похороны 30 тысяч, теперь требуют провести эксгумацию и выяснить, кому принадлежит тело, сгоревшее в доме.

Как сообщало IA ZIK, в Японии «кремированный» мужчина вернулся домой.

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