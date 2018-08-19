В период предвыборной кампании в Украине стоит ожидать эскалации на Донбассе, – Тымчук

Пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую «партию войны» и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов.

Такое мнение в комментарии «Апострофу» выразил украинский нардеп, руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук.

«Однако перед оккупационными войсками стоит задача готовности к эскалации. Ее следует ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезисы о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую «партию войны», – рассказал Тымчук.

Таким образом, пророссийские силы захотят показать, что «партия войны» приводит к боевым действиям и очередной эскалации, в результате чего гибнут люди. Поэтому эскалацию можно ожидать с большой вероятностью, – пояснил нардеп.

К слову, накануне секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что любые попытки сорвать проведение демократических выборов Президента Украины и Верховной Рады будут жестко наказываться сотрудниками Национальной гвардии.

Как сообщало IA ZIK, Тымчук назвал единственный вариант возвращения Донбасса.

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