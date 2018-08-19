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воскресенье, 19 августа, 2018, 17:21 Мир
В Новой Зеландии запретили покупать недвижимость иностранцам

Парламент Новой Зеландии одобрил законопроект, который позволяет только собственным гражданам покупать дома в стране, чтобы сделать недвижимость более доступной. Закон не касается граждан Австралии и Сингапура.

Об этом сообщает ukr.lb.ua.

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«В среду парламент Новой Зеландии одобрил законопроект, который позволяет только гражданам страны покупать дома, чтобы улучшить доступность (приобретение) жилья и увеличить процент владельцев домов», – говорится в сообщении.

Однако законопроект предусматривает несколько исключений.

В частности, иностранцы, которые проживают в Новой Зеландии и имеют статус резидента страны, а также граждане Австралии и Сингапура, благодаря соглашениям о зоне свободной торговли, и дальше смогут покупать недвижимость.

Также новый закон не коснется иностранцев, которые уже являются владельцами недвижимости в Новой Зеландии.

Напомним, ранее Новая Зеландия решила запретить пластиковые пакеты.

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии заявляют, что Австралия скопировала их флаг и требуют его изменить.
недвижимостьНовая Зеландияновости мира
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2018-08-19 19:39 :12