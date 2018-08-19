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воскресенье, 19 августа, 2018, 18:10 События
В Луцке горело кафе-магазин

В Луцке, на улице Ковельской, горит здание.

Об этом пишет Под прицелом.

Отметим, что горит магазин-кафе «Мирный», который расположен вблизи остановки транспорта.

Возгорание случилось около 15:15, 19 августа.

Дым виден далеко за пределами улицы.

На месте работают 5 пожарных машин, полицейские и скорая помощь.

Горит крыша помещения. Собралось очень много людей.

Значительная часть кровли уничтожена огнем. В дыму − часть улицы Ковельской. Пожарные и полиция пока не комментируют ситуацию.

Напомним, пожар на подстанции обесточил половину Луцка
Луцкпожарновости Украины
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2018-08-19 19:38 :32