воскресенье, 19 августа, 2018, 18:10 События
В Луцке горело кафе-магазин
В Луцке, на улице Ковельской, горит здание.
Об этом пишет Под прицелом.
Отметим, что горит магазин-кафе «Мирный», который расположен вблизи остановки транспорта.
Возгорание случилось около 15:15, 19 августа.
Дым виден далеко за пределами улицы.
На месте работают 5 пожарных машин, полицейские и скорая помощь.
Горит крыша помещения. Собралось очень много людей.
Значительная часть кровли уничтожена огнем. В дыму − часть улицы Ковельской. Пожарные и полиция пока не комментируют ситуацию.
Напомним, пожар на подстанции обесточил половину Луцка
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.