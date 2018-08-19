В Киеве на территории музея дотла сгорела машина

19 августа, на территории музея-мастерской Знобы-Голембиевские дотла сгорел автомобиль Skoda Octavia. Перед возгоранием очевидцы слышали громкий звук.

Об этом сообщает «Информатор».

Пожар произошел около 3:30.

По словам одного из очевидцев, перед началом пожара он услышал громкий звук, после чего правая часть автомобиля загорелась. Пламя было настолько сильным, что мужчина не решился подходить к машине близко.

Владелец сгоревшего автомобиля сообщил, что пользовался им крайне редко, не больше раза в неделю. Машина стояла во дворе музея с пятницы, 17 августа. Она была накрыта брезентом и со снятыми с клеммами аккумулятора.

На полную ликвидацию возгорания прибывшим на место пожарным понадобилось около 20 минут. К сожалению, за это время машина полностью выгорела. На месте работал экипаж патрульной полиции, скорая и спасатели ГСЧС.

Как сообщалось ранее, в Киеве взорвался автомобиль.

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