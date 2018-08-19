Ученые выяснили, что во Вселенной широко распространены планеты, богатые водой

Ученые показали, что вода, вероятно, является основной составляющей материала тех экзопланет, размер которых находится в диапазоне от двух до четырех диаметров Земли.

Об этом сообщает svidok.

В новом исследовании группа астрономов, возглавляемая доктором Ли Цзэн (Li Zeng) из Гарвардского университета, США, провела новый анализ научных данных, собранных при помощи космического телескопа Kepler («Кеплер») НАСА и миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства, и выяснила, что многие из известных экзопланет могут состоять более чем на 50 процентов из воды. Это намного больше, в сравнении с количеством воды, что находятся на Земле, которое оценивается приблизительно в 0,02 процента по массе.

Ученые обнаружили, что многие из 4000 подтвержденных планет или планет-кандидатов, открытых к настоящему времени, относятся к одной из двух категорий: планетам со средним радиусом около 1,5 радиуса Земли или планетам со средним радиусом около 2,5 радиуса нашей планеты. Теперь группа, возглавляемая Цзэн, разработала модель внутренней структуры этих планет. Согласно этой модели, экзопланеты радиусом 1,5 радиуса Земли чаще оказываются каменистыми, в то время как планеты радиусом 2,5 радиуса Земли чаще оказываются «водными планетами».

Однако эти водные планеты совсем не похожи на Землю, объясняет Цзэн, так как температура на их поверхности составляет от 200 до 500 градусов Цельсия. Поэтому такие планеты окружены толстой атмосферой из водяного пара, под которой может скрываться жидкая вода. На больших глубинах с увеличением давления вода переходит в твердое агрегатное состояние, а в самом центре планеты лежит каменистое ядро, рассказал Цзэн.

В соответствии с этой работой, 35 процентов всех известных науке экзопланет размером больше земли должны быть богаты водой.

Исследование было представлено на Гольдшмитской конференции, проходившей на днях в Бостоне, США.

Как сообщало IA ZIK, ученые предполагают, что Вселенная может погибнуть в любой момент.

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