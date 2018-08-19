Ученые назвали семь продуктов, которые не стоит есть на ужин

Ужин – один из основных приемов пищи. Именно поэтому большой ошибкой является пропускать его или употреблять на ужин вредные продукты.

Об этом сообщает ukrhealth.

Действительно, ужин должен быть легче, чем остальные приемы пищи. Во-первых, следует помнить о том, что ужин играет ключевую роль во многих процессах. Они запускаются в нашем организме во время сна.

Так что поступающие вместе с ужином питательные вещества влияют на качество сна и пищеварения. Еще от них зависит, какой будет наша физическая и умственная активность на следующий день.

К сожалению, многие из нас не умеют правильно выбирать продукты для ужина. Из-за этого организм оказывается перегруженным. Как следствие, в будущем это может привести к появлению различных болезней.

Возможно, тебе кажется безобидной привычка съедать «что-нибудь», чтобы утолить голод перед сном. На самом же деле, такая беспечность чревата нарушениями метаболизма и проблемами с пищеварением.

Можно ли этого избежать? Конечно! Для этого нужно знать, какие именно продукты не следует есть на ужин.

Ну как, Вам уже захотелось внести ясность в эту тему? Тогда оставайтесь с нами!

1. Паста

Итак, речь вовсе не идет о том, чтобы полностью исключать пасту из своего рациона. Дело в том, что такая пища является важным источником углеводов. А значит, паста отлично подходит для обеда. Днем она помогает нам оставаться активными и энергичными.

Тем не менее, употребление пасты в поздние часы может вызвать ощущение тяжести в желудке. А это может приводить к нарушениям сна.

С другой стороны, в макаронах достаточно много калорий. А потому паста на ужин может вызвать увеличение веса и приводить к нарушениям метаболизма.

2. Мороженое

Хочется съесть мороженое после ужина? Хотите успокоить им ночной голод? Разумеется, это не лучшее решение.

Хотя мороженое вкусное и сытное, оно содержит много насыщенных жиров, сахаров и вкусовых добавок. Значит, оно способно влиять на наш вес и качество ночного отдыха.

Мороженое, съеденное в поздние часы, отрицательно сказывается на пищеварении. Оно может вызывать вздутие живота и нарушать работу нервной системы.

Еще у некоторых людей мороженое вызывает кислотный рефлюкс.

Необходимо иметь в виду, что из-за мороженого повышается уровень сахара в крови. Безусловно, все это откладывает негативный отпечаток на наш сон.

3. Сыры

Как сами сыры, так и блюда, которые содержат их не должны быть на нашем столе во время ужина. Это очень важно. То же самое относится и к перекусам перед сном.

Хотя сыры вряд ли можно назвать вредным продуктом, они способны вызывать тяжесть в желудке и трудности с засыпанием.

Во-первых, в сырах содержится тирамин. Эта аминокислота может снижать выработку гормонов, которые регулируют наш сон.

Во-вторых, наш организм тяжело переносит жиры, которые содержатся в сырах. Из-за них может возникать воспаление в желудке.

4. Острые специи

Острые специи и соусы добавляют особые нотки нашим блюдам. С одной стороны, такие специи должны регулярно присутствовать в рационе каждого из нас. С другой стороны, их лучше использовать для приготовления еды в другие часы. Но только не на ужин.

Острые ингредиенты раздражают слизистую оболочку желудка. Из-за этого растет риск появления изжоги и проблем с пищеварением.

В результате употребления таких специй перед сном нас могут беспокоить кислотный рефлюкс, изжога и боль в желудке.

5. Цветная капуста

Цветная капуста – полезный и низкокалорийный продукт. Несмотря на это, ее не рекомендуется есть на ужин. Это объясняется тем, что цветная капуста увеличивает газообразование.

Так, цветная капуста на ужин или за несколько часов до сна затрудняет процессы пищеварения. Поэтому нас может беспокоить тяжесть в животе, которая нарушает сон.

6. Лучше не есть на ужин черный шоколад

Свойства черного шоколада позволяют отнести этот продукт к полезной пище. И это несмотря на большое количество жиров и калорий!

Интересный факт: шоколад рекомендуется для повышения настроения и умственных способностей.

Тем не менее, шоколад перед сном способен принести нам немало проблем. Это касается даже умеренных порций сладкого лакомства.

Важно отметить, что шоколад содержит вещества, которые стимулируют нервную систему. Благодаря этому наш мозг дольше остается активным.

Шоколад наполняет наш организм энергией. А поэтому его лучше не кушать перед сном. Нарушения сна и бессонница могут стать результатом употребления шоколада в вечерние часы.

7. Красное мясо и колбасы

Красное мясо и колбасы следует есть в умеренных количествах в любое время дня. Хотя эти продукты и питательные, в них содержится много насыщенных жиров и химических добавок. Вот почему такие продукты вряд ли можно отнести к здоровому питанию.

Вы делаете серьезную ошибку, употребляя красное мясо и колбасы перед сном. Так как эти продукты содержат много протеинов. Они, в свои очередь, затрудняют работу пищеварительной системы и способны нарушать сон.

При этом такие продукты очень калорийны. Из-за них замедляется метаболизм, и в результате появляется лишний вес.

Итак, хотите иметь глубокий сон и здоровое пищеварение? Тогда старайтесь употреблять на ужин легкие низкокалорийные блюда. Сбалансированное и здоровое питание в вечерние часы – ключ к хорошему самочувствию.

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