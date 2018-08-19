Ученые назвали лучшие продукты от рака кишечника

В ходе исследования, проведенного учеными из Великобритании, было сделано заключение о том, что провоцирующим фактором в развитии рака кишечника и других заболеваний ЖКТ может быть дефицит белка, который называют арильним углеводородным рецептором. Защититься от такого дефицита помогает капуста – обычная брокколи.

Об этом сообщает ukrhealth.

Ученые установили, что недостаток вышеназванного белка коррелирует с воспалением кишечника и высоким риском развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам исследователей, при отсутствии данного вещества не формируются клетки, которые вырабатывают защитный секрет. Но «капустная диета», как выяснилось, способствует восстановлению целостности эпителия и существенному снижению риска появления злокачественных опухолей.

Также авторы работы отметили, что они смогли убедиться: влияние питания на появление воспалений кишечника, а также рака толстой кишки не просто велико – оно колоссально.

«Мы обнаружили настолько сильное влияние рациона, богатого жирами и бедного овощами, на возникновение рака толстой кишки, что это поразило нас», – резюмировала руководитель исследования, доктор Гита Стокингер.

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