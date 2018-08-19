Стюардессу, которая танцевала стриптиз, уволили из авиакомпании British Airways

Стюардессу авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

В воскресенье, 19 августа, в сети появился видеоролик, на котором неизвестная бортпроводница снимает чулки и туфли со словами: «Как жаль, что ты не можешь их понюхать». После этого женщина начинает танцевать стриптиз и демонстрирует на камеру грудь.

Издание предполагает, что с помощью этого видео стюардесса решила продать чулки, которые были на ней во время полета. Отмечается, что сейчас такая практика распространена среди членов экипажей.

Напомним, ранее стюардесса отказалась говорить на украинском во время полета.Напомним, на Львовщине семейная ссора между отцом и сыном переросла в різаніну.

Напомним, Стюардессы гонконгской авиакомпании завоевали право носить брюки.

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