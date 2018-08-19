Семейные ссоры могут спровоцировать болезнь

Исследователи из Университета штата Огайо в США обнаружили, что люди, которые втягиваются в семейные ссоры, чаще страдают от кровотечений в желудочно-кишечном тракте, что позволяет бактериям попадать в кровь и вызывать болезни.
Об этом пишет Gearmix, – сообщает hvylya.
Ведущий автор исследования доктор Дженис Кьеколт-Глейзер сказала: «Мы считаем, что это повседневное семейное бедствие, по крайней мере для некоторых людей, вызывающее изменения в кишечнике, которые приводят к воспалению и, возможно, к болезни».
«Враждебность является отличительной чертой плохих браков, которые ведут к неблагоприятным физиологическим изменениям».
Для проведения исследования ученые выбрали 43 супружеские пары, изучили их взаимоотношения в семье, а затем отслеживали их поведение в течение 20 минут, в то время как мужчина и женщина обсуждали такие острые темы, как деньги и родственников.
Ученые записывали эпизоды враждебного поведения, включая драматические метания взглядов или критику партнера, и брали образцы крови до и после конфронтации.
И мужчины, и женщины, которые демонстрировали более враждебное поведение во время наблюдений, имели высший уровень биомаркера, характерного для прорыва тонкой кишки, а также высокий уровень воспалительных процессов по всему организму.
Предыдущие исследования показали, что семейные разногласия могут замедлить заживление ран и увеличить риск возникновения воспалительных заболеваний, а также, в том числе, депрессии, болезни сердца и диабет, но никто не знал, что вызывает этот эффект.
Стенки циркулярных складок кишечника, в которых хранится полупереваренная еда и находятся кишечные бактерии, изолируются от кровотока слизистой оболочкой и подслизистой основой тонкой кишки. При воспалении этот защитный барьер истончается и бактерии из кишечника могут попадать в кровь. А бактерии в крови, вызывающие воспаление, потенциально могут способствовать плохому психическому здоровью – таким образом, создается своего рода замкнутая петля, объяснил Майк Бэйли, соавтор исследования.
Ученые отметили, что воспаление кишечника увеличивается с возрастом, средний возраст пар в этом исследовании составлял 38 лет, а это может означать, что результаты будут более ярко выражены у людей пожилого возраста.
И для людей, живущих в несчастливом браке, ученые предлагают изменения в образе жизни – переход на диету с меньшим содержанием белков, но большим содержанием здоровых жиров, фруктов, овощей и хлебобулочных изделий из цельного зерна или с использованием пробиотиков.
Напомним, на Львовщине семейная ссора между отцом и сыном переросла в поножовщину.