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воскресенье, 19 августа, 2018, 17:37 Мир
Путин в октябре может приехать в Берлин на свадьбу экс-канцлера Шредера, – Bild

Президент России Владимир Путин в октябре может приехать в Берлин на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

«Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера», – пишет издание в статье про вчерашний визит Путина в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.

По данным издания, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах. Сегодня он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG – владельца и оператора трубопровода «Северный поток».

Шредер последовательно критикует европейские санкции против России.

Напомним, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет «личный визит на частный праздник, из которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии».

Как сообщалось ранее, Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии
Владимир ПутинБерлинсвадьбыГерхард Шредерновости мира
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2018-08-19 19:39 :05