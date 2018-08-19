Путин в октябре может приехать в Берлин на свадьбу экс-канцлера Шредера, – Bild

Президент России Владимир Путин в октябре может приехать в Берлин на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера и кореянки Ким Со Ен.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Bild.

«Путин может скоро снова прибыть в Германию, правда, в частном порядке. В Берлине ходят слухи, что в октябре он может присутствовать на свадьбе своего друга Герхарда Шредера», – пишет издание в статье про вчерашний визит Путина в Берлин для встречи с Ангелой Меркель.

По данным издания, церемония бракосочетания Шредера и Ким Со Ен назначена на 5 октября в одном из отелей в центре Берлина.

Шредер занимал пост канцлера Германии в 1998-2005 годах. Сегодня он занимает пост председателя совета директоров компании «Роснефть» и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG – владельца и оператора трубопровода «Северный поток».

Шредер последовательно критикует европейские санкции против России.

Напомним, 18 августа Путин присутствовал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль в Вене. Его визит вызвал волну критики в стране.

Представитель австрийского МИД назвал приезд президента России рабочим визитом и отметил, что это будет «личный визит на частный праздник, из которого не следует делать вывод об изменении внешнеполитической позиции Австрии».

Как сообщалось ранее, Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии

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