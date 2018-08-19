Парапланеристы из Украины и Британии погибли в Македонии во время соревнований

Парапланеристы из Украины и Великобритании погибли в результате столкновения во время соревнований в Македонии.

Об этом сообщает Европейская правда.

54-летний Иннес Пауэлл и 56-летний украинец Игорь Волов столкнулись перед финальной гонкой British Open в городе Крушево в пятницу около полудня. Волов погиб на месте происшествия, а Пауэлл умер в больнице после попыток реанимации.

Пауэлл был известным инструктором, имеющим многолетний опыт. По свидетельствам очевидцев, спортсмены дважды столкнулись в воздухе. После первого контакта им удалось разделиться, но второй контакт был «намного сильнее».

Пауэлл не открыл свой запасной парашют и все еще был в сознании, когда к нему прибыли парамедики. Он получил тяжелые травмы внутренних органов, а также сломал плечо, таз и ребра.

Украинец Волов, который не выступал на этих соревнованиях, как сообщается, открыл свой запасной парашют и приземлился на дерево. Он был мертв в то время, когда его нашли спасатели.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.