НАПК не выявило существенных нарушений в е-декларации Кубива за 2017

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило существенных нарушений в электронной декларации первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год.

Об этом сказано в решении НАЗК о результатах полной проверки декларации министра, текстом которого располагают Украинские Новости.

НАПК установило, что Кубив задекларировал 441 гривню процентов от вклада в банке «Львов».

Вместе с тем, согласно объяснению вице-премьер-министра и подтверждающим документам, проценты от вклада в этом банке составляют 885,88 гривни.

В своих объяснениях Кубив отметил, что указал не ту сумму дохода ошибочно.

Таким образом, он нарушил требования закона «О предотвращении коррупции».

Других нарушений в декларации Кубива НАПК не выявило.

Оснований для привлечения его к уголовной и административной ответственности нет.

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Кубив задекларировал 866 090 гривень доходов.

Министр экономразвития Кубив получил в июле 45 тысяч гривень при окладе в 12.

Как сообщало IA ZIK, Кубив получил за сентябрь лишь 44 тысячи гривен зарплаты.

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