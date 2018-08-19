НАПК не выявило существенных нарушений в е-декларации Кубива за 2017

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило существенных нарушений в электронной декларации первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Степана Кубива за 2017 год.
Об этом сказано в решении НАЗК о результатах полной проверки декларации министра, текстом которого располагают Украинские Новости.
НАПК установило, что Кубив задекларировал 441 гривню процентов от вклада в банке «Львов».
Вместе с тем, согласно объяснению вице-премьер-министра и подтверждающим документам, проценты от вклада в этом банке составляют 885,88 гривни.
В своих объяснениях Кубив отметил, что указал не ту сумму дохода ошибочно.
Таким образом, он нарушил требования закона «О предотвращении коррупции».
Других нарушений в декларации Кубива НАПК не выявило.
Оснований для привлечения его к уголовной и административной ответственности нет.
Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Кубив задекларировал 866 090 гривень доходов.
Министр экономразвития Кубив получил в июле 45 тысяч гривень при окладе в 12.
Как сообщало IA ZIK, Кубив получил за сентябрь лишь 44 тысячи гривен зарплаты.