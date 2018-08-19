Московские цены и низкое качество продуктов: российский адвокат рассказал о ситуации в Крыму

Запуск самого амбициозного проекта Путина в Крыму – моста, соединяющего полуостров с Кубанью – не решил проблем высоких цен на продовольствие для крымчан.

Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил российский адвокат Николай Полозов.

По его словам, крымские цены вполне сопоставимы с ценами в Москве.

«В Крыму средние московские цены. То есть они выше, чем в остальной России, и на треть выше, чем в Киеве. Даже в Краснодарском крае все дешевле», – сообщил собеседник.

Он объясняет это перекрытием поставок продуктов из Украины. Однако и до блокады украинские товары в Крыму не задерживались – фуры отправляли в Россию, где все продавали с большим наваром.

Сейчас же товары в Крым попадают преимущественно морским путем, что сказывается на их стоимости и качестве.

Однако ожидать высокого качества не стоит и от продуктов из РФ, ведь после введения международных санкций и так называемых антисанкций качество производимого в стране продовольствия резко упала.

«Купить натуральные молочные продукты могут позволить себе достаточно богатые люди. И то такую продукцию не везде можно найти. Для других – заменители с пальмовым маслом», – сообщил Полозов.

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