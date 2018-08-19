Львовские «Карпаты» в матче пятого тура Премьер-лиги в Чернигове сыграли вничью с местной «Десной»

Сегодня, 19 августа, футболисты львовских «Карпат» сыграли свой первый гостевой поединок в сезоне-18/19. Оппонентом «львов» был новичок элитного дивизиона черниговская «Десна». Пропустив два гола до перерыва, во втором тайме львовяне сумели отыграться, в итоге боевая ничья – 2:2.

Футбол. Мужчины. Премьер-лига сезона-2018/2019. Матч 5-го тура

«ДЕСНА» (ЧЕРНИГОВ) – «КАРПАТЫ» (ЛЬВОВ) – 2:2 (2:0)

19 августа. Начало – 17:00. Чернигов. Стадион имени Юрия Гагарина.

Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса).

Ассистенты арбитра : Тарас Клименко (Киев), Денис Шудрик (Симферополь).

Четвертый арбитр – Дмитрий Кутаков (Киевская обл.).

Наблюдатель арбитража – Сергей Лисенчук (Киев).

«Десна»: Паст – Д.Фаворов, Братков, Гитченко, Мостовой – Банасевич (Люлька 65), Огиря, Коберидзе, А.Фаворов (Ковпак 86) – Хлебас, Безбородько (Филиппов 68).

Тренер: Александр Рябоконь.

«Карпаты» : Кучинский – Мирошниченко, Мегремич, Федецкий, Лебеденко – Вербный (Мендес 56), Эрбес – Мякушко, Ди Франко (Гуцуляк 84), Швед (Варгас 64) – Карраскаль.

Тренер: Жозе Мораиш.

Голы : Безбородько 25, Фаворов 42 – Мирошниченко 58, Мегремич 80.

Предупреждения : Коберидзе 39 – Эрбес 20, Карраскаль 62.

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