«Карма» в действии: российский мэр после разноса от губернатора пережил удар молнии

Молния ударила в автомобиль мэра Рубцовска Дмитрия Фельдмана на трассе Барнаул – Рубцовск.

Об этом информирует агентство «Банкфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, – пишет Лента.ру.

Инцидент произошел в пятницу, 17 августа, когда Фельдман возвращался с конгресса муниципальных образований Алтайского края. После удара молнии автомобиль получил серьезные повреждения, однако сам чиновник не пострадал. Домой его доставил глава Рубцовского района Петр Афанасьев, который также возвращался с конгресса.

Как отмечает агентство, накануне события Фельдмана раскритиковал временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Он остался недоволен освоением бюджета, выделенного для решения проблемы с подтоплением грунтовыми водами. По словам Томенко, рубцовская власть не получит денег, пока не появится результат от предыдущих вложений.

Как сообщало IA ZIK, губернатор округа, где удерживают Сенцова, заявил, что не получал прошения о помиловании.

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