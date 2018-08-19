К Земле из космоса приближается мощная взрывная волна, – ученые

Некоторое время назад исследователи зафиксировали мощный взрыв неизвестного происхождения в космосе. Эксперты считают, что произошел взрыв планеты, но астрономы опровергают эту теорию, но подтверждают, что сильная взрывная волна прошлась по всей Солнечной системе.

Об этом сообщает golos.

По словам исследователей, взрывная волна движется в сторону Земли в течение последних недель, но они не могут сказать, отразится ли она на нашей планете. Впрочем, астрономы утверждают, что взрывная волна приближается к Солнцу.

По их словам, сильная вспышка ослепила все приборы исследователей, но причину этого взрыва до сих пор никому не удалось установить. Между тем, уфологи предполагают, что речь идет о взрыве инопланетного корабля, и, исходя из мощности этого взрыва, можно предположить, что НЛО был огромных размеров.

Напомним, на Марсе нашли след от мощного взрыва.

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