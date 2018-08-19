К 85-летию Романа Полански: «изнасилованная» Саманта Геймер рассказала о своем публичное «аде»

Саманта Геймер, которая якобы была изнасилована режиссером Романом Полански более сорока лет назад, когда ей было 13 лет, не раз официально обращалась в суд Лос-Анджелеса с просьбой снять обвинения с Полански.

Об этом пишет российский журналист и правозащитник Игорь Померанцев на своей странице в Фейсбук.

Саманте Геймер сейчас 55 лет. Иск Полански в свое время выдвинули родители девочки-жертвы. С тех пор жизнь Саманты Геймер превратилась в маленький публичный ад.

Сначала девочка, а теперь замужняя женщина, мать троих детей, была вынуждена вспоминать – со всеми мучительными подробностями, – что же произошло во время фотосессии в доме актера Джека Николсона, как это происходило, сколько раз, какой сорт шампанского она пила, принимала ли наркотик, какие позы предпочитал 43-летний режиссер и все такое.

Тогда же во время следствия выяснилось, – о чем сообщила пресса – что Саманта была девственницей, что азбуку сексуальных отношений она изучила со своим парнем, что близости с Полански она не противилась.

Все это Саманте Геймер приходилось повторять в течение четырех десятилетий. Но судьям этого мало. Они требуют новых и новых подробностей.

«Я стала жертвой правосудия, – говорит Саманта Геймер, – публикация подробностей дела причиняет боль мне, моим детям, моему любимому мужчине». Но прокурор как будто не слышит женщину. Для него высшая ценность – правда, и только правда. А такие слова как «чувство такта», «сострадание», «жалость» для него не юридические понятия. Иногда мне кажется, что правда – это обходной путь самомнения и беспардонности. Бал вампиров продолжается.

Как сообщало IA ZIK, Суд Польши окончательно отказался выдавать США режиссера Романа Полански.

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