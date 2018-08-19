Гройсман рассказал, чем важен фильм о Петлюре

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя фильм «Тайный дневник Симона Петлюры», выразил удовлетворение тем, что украинские художники затрагивают важные исторические темы.

Об этом он написал в Facebook.

«6 сентября на экраны выйдет историко-биографический фильм «Тайный дневник Симона Петлюры». Лента – о последних годах одного из лидеров национально-освободительного движения прошлого века. О Симоне Петлюре московская пропаганда придумала немало мифов. Некоторые не развенчаны до сих пор. Рад, что наши художники поднимают важные исторические темы», – написал Гройсман.

Он также отметил, что правительственная поддержка фильма составляет более 22 млн грн, а это половина бюджета этого фильма.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.