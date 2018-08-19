Французский депутат предложила завести котов в Елисейском дворце для борьбы с мышами

Французский депутат Аврора Берже предлагает запустить кошек в официальную резиденцию президента Франции для борьбы с вторжением мышей.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.
Мыши и крысы являются серьезной проблемой Парижа, а в декабре прошлого года французское правительство даже позволило завести кошек в некоторых министерствах.
Берже, которая является депутатом партии президента Франции, призывает снять запрет для пребывания кошек в Елисейском дворце и в здании национального собрания (парламента).
«Нам нужны коты в Елисейском дворце. Некоторые из нас настаивают на этом, потому что там очень много мышей, как и в национальном собрании», – сказала она.
Как известно, в прошлом году Эммануэль Макрон завел собаку по кличке Немо, продолжив традицию французских президентов, которые заводят "первую собаку" страны.
Макрон и его жена рассказали, что купили собаку в приюте для животных за 250 евро.
Как сообщало IA ZIK, Франция и Россия отправили совместный гумконвой в Сирию.