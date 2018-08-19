воскресенье, 19 августа, 2018, 20:41 События
Боевики дважды нарушили «тишину», потерь нет, – пресс-центр ООС
Сегодня боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
«На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня», – говорится в сообщении.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Лебединское и Луганское.
В штабе сообщили, что в эти сутки потерь среди наших военнослужащих не допущено.
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