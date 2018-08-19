24 августа по всему миру синхронно прозвучит молитва за Украину

24 августа в 44 населенных пунктах во всем мире на День Независимости одновременно будет звучать молитва за Украину.

Об этом пишет Реально.

«У нас уже зарегистрировано 44 населенных пункта планеты Земля: Мельбурн (Австралия), Блэктаун (Австралия), Ньюкасл (Австралия), Рим (Италия), Бостон (США), Чикаго (США), Дения (Испания), Эдмонтон (Канада), Келовна (Канада), Лос Анжелес (США), Манчестер (Соединенное Королевство), Филадельфия (США), Перемышль (Польша)

Виннипег (Канада), Алматы (Казахстан), Париж (Франция), Афины (Греция), Копенгаген (Дания), Вышгород, Золотая Слобода, Киев. Киевская городская государственная администрация, Киев. Патриарший Собор Воскресения Христова УГКЦ, Козова, Коломыя, Лисичанск, Лубны, Луцк, Львов, город Бар, Отыня, Ивано-Франковская область, Ровно,Сватово, Луганская область, Дашава, Львовская область, Солонка, Львовская область, Старый Самбор, Львовская область, Тернополь, Ужгород, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Южное, Одесская область, Ивано-Франковск» – сообщил организатор акции «Синхронная всемирная молитва за Украину», Андрей Костюк.

Каждый день новые и новые города присоединяются к Синхроннной молитве за Украину.

«Это что-то невероятное! Получаю только что сообщение:

«Здравствуйте, меня зовут Людмила.Напишите пожалуйста где можно зарегистрироваться на акцию «Всемирная синхронная молитва» и какие условия участия в акции?

Я проживаю в Японии, но на День независимости буду находиться еще на территории Украины. Буду просить своих друзей и знакомых из Японии», – добавил пан Андрей.

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