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суббота, 18 августа, 2018, 19:46 Регионы
Закарпатцу, у которого изъяли 70 кг марихуаны, объявлено о подозрении

Ужгородской местной прокуратурой 51-летнему жителю Ужгородского района объявлено о подозрении в незаконном посеве и выращивании конопли (ч.2 ст. 310 УК Украины).

Кроме того, прокуратурой готовятся документы, по обращению в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области

Напомним, 16 августа 2018 г., правоохранителями выявлены на территории Ужгородского района участки с кустами марихуаны, которые специально оборудованы капельной системой полива.

В дальнейшем, во время осмотров на арендованной фермерской территории и относящихся к ней помещениях обнаружено и изъято 70 килограммов высушенной марихуаны и 123 стебля конопли.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия по документированию противоправной деятельности задержанного и выявлению других лиц, причастных к совершению данного преступления.

Досудебное расследование осуществляет СВ Ужгородского РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры.
НаркотикиЗакарпатская областьновости Украины
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2018-08-18 21:30 :17