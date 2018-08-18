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суббота, 18 августа, 2018, 21:48 Общество
Военный шедевр «Киборги» вошел в украинские фильмы-претенденты на Оскар-2019

Названы национальные киноленты, которые примут участие в отборе на премию Оскар.

По информации пресс-службы Госагентства Украины по вопросам кино, Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на выдвижение на премию Оскар.

В этом году в национальном отборе примут участие шесть кинолент: «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера.

29 августа в кинотеатре "Жовтень" покажут фильм, который от Украины выберут из названной шестерки.

 
премия Оскарфильм Киборгиновости Украины
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2018-08-19 10:03 :32