суббота, 18 августа, 2018, 21:48 Общество
Военный шедевр «Киборги» вошел в украинские фильмы-претенденты на Оскар-2019
Названы национальные киноленты, которые примут участие в отборе на премию Оскар.
По информации пресс-службы Госагентства Украины по вопросам кино, Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на выдвижение на премию Оскар.
В этом году в национальном отборе примут участие шесть кинолент: «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера.
29 августа в кинотеатре "Жовтень" покажут фильм, который от Украины выберут из названной шестерки.
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