Военный шедевр «Киборги» вошел в украинские фильмы-претенденты на Оскар-2019

Названы национальные киноленты, которые примут участие в отборе на премию Оскар.

По информации пресс-службы Госагентства Украины по вопросам кино, Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия фильмов в отборе на выдвижение на премию Оскар.

В этом году в национальном отборе примут участие шесть кинолент: «Киборги» Ахтема Сеитаблаева, «Брама» Владимира Тихого, «Вулкан» Романа Бондарчука, «Донбасс» Сергея Лозницы, «Когда падают деревья» Марыси Никитюк и «Миф» Леонида Кантера.

29 августа в кинотеатре "Жовтень" покажут фильм, который от Украины выберут из названной шестерки.

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