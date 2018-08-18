В Чернобыльской зоне отчуждения появились редкие летучие мыши

В зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС ученые обнаружили 9 редких видов летучих мышей.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

«В этом году во время экспедиции нам удалось зафиксировать присутствие в зоне отчуждения 9 редких видов рукокрылых, включая рыжую и малую вечерниц, позднего кажана, лесного нетопыря и нетопыря-пигмея, двухцветного лылика, водяную ночницу, косого обычного и, особую гордость, широкоухого европейского, которого за 11 лет удалось зафиксировать второй раз. Все они занесены в Красную книгу Украины, а широкоушка имеет еще и высокий охранный статус в Европе. Также во время исследования аудиорекордеры неоднократно фиксировали появление гигантской вечерницы – крупнейшего и очень редкого зверька Европы», – рассказал заместитель директора ГНИУ «Чернобыльский центр» Сергей Гащак.

Ученые исследовали левобережную часть зоны отчуждения, которая является наименее изученной по сравнению с другими регионами. Летучих мышей ловили специальными сетями, которые не вредят рукокрылым, описывали их, кольцевали и отпускали. За время экспедиции ученым удалось поймать 420 особей. С помощью записывающих устройств, работающих в ультразвуковом диапазоне, специалисты ежедневно записывали вокализацию, чтобы потом идентифицировать вид летучих мышей, дать относительную оценку их численности, описать суточные и сезонные изменения в их поведении.

«Стремительные темпы возрождения природы в зоне отчуждения представляют большой интерес для науки. Агентство со своей стороны поддерживает желание ученых исследовать процессы возрождения территорий и влияния ионизирующего излучения на состояние флоры и фауны. Надеюсь, что с созданием заповедника научных исследований в зоне отчуждения будет становиться все больше, и будет приложено максимум усилий, чтобы сохранить уникальное биоразнообразие украинского Полесья», – отметил председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Все результаты экспедиции также будут предоставлены Чернобыльскому радиационно-экологическому биосферному заповеднику для усиления охраны редких групп животных на территории зоны отчуждения.

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